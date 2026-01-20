Немецкую авиабомбу времён ВОВ весом 250 кг нашли и обезвредили на стройке в Ялте

Ранее сообщалось, что в Эстонии недалеко от границы с Россией сапёры обезвреживали 250-килограммовую авиабомбу, случайно найденную местным жителем в лесу. На месте происшествия специалисты подтвердили, что боеприпас относится к авиационным снарядам. Детали его происхождения и дата изготовления не установлены.