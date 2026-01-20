Немецкую авиабомбу времён ВОВ весом 250 кг нашли и обезвредили на стройке в Ялте

«При обследовании опасной находки пиротехниками выявлено, что бомба может быть транспортирована, взрыватели не повреждены. Для минимизации последствий была проведена подготовительная работа», — говорится в сообщении.
Пиротехники безопасно погрузили бомбу в специальный автомобиль и доставили на полигон для уничтожения. Операцию проводили семь человек с использованием двух единиц техники. Взрывоопасный снаряд был ликвидирован без происшествий.
Ранее сообщалось, что в Эстонии недалеко от границы с Россией сапёры обезвреживали 250-килограммовую авиабомбу, случайно найденную местным жителем в лесу. На месте происшествия специалисты подтвердили, что боеприпас относится к авиационным снарядам. Детали его происхождения и дата изготовления не установлены.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.