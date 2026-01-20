Ричмонд
Немецкую авиабомбу времён ВОВ весом 250 кг нашли и обезвредили на стройке в Ялте

На одной из строительных площадок Ялты в промышленной зоне обнаружили немецкую авиабомбу SD-250 времён Великой Отечественной войны массой 250 килограммов. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.

Источник: Life.ru

«При обследовании опасной находки пиротехниками выявлено, что бомба может быть транспортирована, взрыватели не повреждены. Для минимизации последствий была проведена подготовительная работа», — говорится в сообщении.

Пиротехники безопасно погрузили бомбу в специальный автомобиль и доставили на полигон для уничтожения. Операцию проводили семь человек с использованием двух единиц техники. Взрывоопасный снаряд был ликвидирован без происшествий.

Ранее сообщалось, что в Эстонии недалеко от границы с Россией сапёры обезвреживали 250-килограммовую авиабомбу, случайно найденную местным жителем в лесу. На месте происшествия специалисты подтвердили, что боеприпас относится к авиационным снарядам. Детали его происхождения и дата изготовления не установлены.

