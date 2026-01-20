Белорусская модель OnlyFans бесследно пропала в Таиланде, её могли продать в рабство

Ранее похожая история случилась с российской моделью из Сибири, она стала жертвой преступников в Мьянме. Её заманили обещанием работы в Таиланде, но вместо этого лишили документов и вывезли в джунгли, где она содержится в криминальном центре, предположительно занимающемся торговлей органами. Девушке, как и ещё примерно двум сотням удерживаемых там людей, угрожает серьёзная опасность, включая возможный обстрел.