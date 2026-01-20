Ричмонд
Легковушка разлетелась на куски после столкновения с бензовозом в Ленобласти, есть жертвы

В Волховском районе Ленинградской области легковой автомобиль Nissan влетел в бензовоз «Ситрак», в результате чего водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Леноблпожспас.

«Водитель и пассажир л/а Nissan получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель бензовоза не пострадал и отказался от госпитализации», — говорится в сообщении.

При столкновении прицеп бензовоза оторвался и опрокинулся на бок, из цистерны происходит утечка топлива в придорожную канаву. На месте работают пожарные и аварийно-спасательные службы, движение по трассе ограничено и осуществляется по одной полосе.

Ранее в Ростовской области на 76-м километре дороги Элиста-Ремонтное-Зимовники произошло столкновение легкового автомобиля «Рено Дастер» с грузовиком «МАЗ». В результате ДТП легковушка загорелась: три человека погибли, один ребёнок пострадал и был госпитализирован. На место происшествия выехали руководство полиции, криминалисты и следователи, ведётся расследование всех обстоятельств аварии.

