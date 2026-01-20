В Киеве из-за отключения света закрываются рестораны «Макдоналдс»

Ранее сообщалось, что в Киеве более 75% территории осталось без электричества после ночных взрывов 20 января. Отключения затронули все районы города, включая левобережье Днепра, где приостановлено водоснабжение. В других районах вода подаётся с пониженным давлением, а поезда метро ходят с увеличенными интервалами из-за нехватки энергии.