В Киеве из-за отключения света закрываются рестораны «Макдоналдс»

Жители Киева столкнулись с закрытием ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» из-за перебоев с электричеством. Об этом сообщил Telegram-канала «Страна.ua».

Источник: Life.ru

Из-за отсутствия электричества работа заведений была приостановлена, что привело к закрытию нескольких ресторанов сети по всей столице. Горожане отмечают, что перебои с питанием осложняют повседневную жизнь в городе.

Ранее сообщалось, что в Киеве более 75% территории осталось без электричества после ночных взрывов 20 января. Отключения затронули все районы города, включая левобережье Днепра, где приостановлено водоснабжение. В других районах вода подаётся с пониженным давлением, а поезда метро ходят с увеличенными интервалами из-за нехватки энергии.

