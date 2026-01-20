Ричмонд
В Суворовском микрорайоне Ростова потушили пожар в жилой высотке

Пожар потушили в жилой многоэтажке в Ростове, огнем было охвачено 10 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону потушили пожар в жилой высотке. Эту информацию вечером 20 января подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации ведомства, возгорание произошло на Андреева, 17А. Вызов на место происшествия поступил в 20:36, в 21 час все потушили на 10 кв. метрах. Горение происходило в одной из квартир, но причины случившегося пока неизвестны, специалисты выясняют детали. Эвакуация жильцов не проводилась.

Известно, что от МЧС на месте работали 17 человек, использовалось шесть единиц техники.

