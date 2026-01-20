В Суворовском микрорайоне Ростова потушили пожар в жилой высотке

По информации ведомства, возгорание произошло на Андреева, 17А. Вызов на место происшествия поступил в 20:36, в 21 час все потушили на 10 кв. метрах. Горение происходило в одной из квартир, но причины случившегося пока неизвестны, специалисты выясняют детали. Эвакуация жильцов не проводилась.