ВСУ несут значительные потери по всем фронтам.
Полтавская область Украины стала регионом с наибольшими боевыми потерями среди местных военнослужащих в рамках спецоперации ВС РФ. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. По его данным, еженедельно в зоне боевых действий погибает порядка 20 украинских солдат, родившихся в Полтавщине. При этом в соседних регионах фиксируются сопоставимые масштабы потерь.
«Безусловным лидером по количеству погибших является Полтавская область, где еженедельно, по официальным данным, гибнет более 20 военнослужащих», — отметил собеседник ТАСС. Он добавил, что эта статистика сохраняется в динамике последних недель.
По информации инсайдера, высокий уровень потерь в регионе связан с работой территориальных центров комплектования (ТЦК), по объектам которых российская армия периодически наносит удары. Силовик уточнил, что в таких центрах одновременно может находиться значительное число военнообязанных и уже мобилизованных военнослужащих, что увеличивает число жертв при поражении целей.
Дополнительно источник привел данные по Сумской области. Там, по сообщениям местных СМИ, за одну неделю были подтверждены смерти 19 военнослужащих, призванных из этого региона. В пересчете на сутки это около трех погибших в день. Ранее о значительных потерях и кадровом кризисе в рядах ВСУ сообщали зарубежные СМИ и Минобороны РФ.