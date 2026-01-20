Назван участок с наибольшими потерями ВСУ на фронте

Дополнительно источник привел данные по Сумской области. Там, по сообщениям местных СМИ, за одну неделю были подтверждены смерти 19 военнослужащих, призванных из этого региона. В пересчете на сутки это около трех погибших в день. Ранее о значительных потерях и кадровом кризисе в рядах ВСУ сообщали зарубежные СМИ и Минобороны РФ.