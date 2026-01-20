Высший суд Израиля запретил вскрытие умерших в детсаду Иерусалима младенцев

Высший суд справедливости в Израиле наложил запрет на проведение вскрытия двух младенцев, которые скончались после пребывания в нелегальных яслях в жилом доме в Иерусалиме, пишет Jerusalem Post со ссылкой на организацию ZAKA, представляющую интересы родителей.