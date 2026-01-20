Ричмонд
Высший суд Израиля запретил вскрытие умерших в детсаду Иерусалима младенцев

Тела погибших от отравления в израильском детсаду младенцев передадут семьям для захоронения.

Источник: Аргументы и факты

Высший суд справедливости в Израиле наложил запрет на проведение вскрытия двух младенцев, которые скончались после пребывания в нелегальных яслях в жилом доме в Иерусалиме, пишет Jerusalem Post со ссылкой на организацию ZAKA, представляющую интересы родителей.

Сообщается, что тела передадут семьям для захоронения.

Днем ранее суд в Иерусалиме постановил направить на вскрытие тела детей для установления причин смерти. Это решение суда спровоцировало массовые протесты ультраортодоксальных иудеев, к которым принадлежать семьи умерших детей. Согласно их убеждениям, тела необходимо хоронить целыми и как можно быстрее после смерти.

Напомним, 19 января израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что двое младенцев погибли и свыше 50 детей были госпитализированы из-за предполагаемого отравления угарным газом в одном из детских садов в Иерусалиме.

Полицейская пресс-служба сообщила, что после трагедии правоохранители задержали для допроса троих воспитателей детсада. Портал Ynet сообщил, что власти Иерусалима издали приказ о закрытии детского сада.