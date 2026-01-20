Украинские дроны атакуют российские регионы: онлайн-трансляция

Над Белгородом и Белгородским округом системой ПВО отражена атака воздушных целей.
В Сочи силы ПВО отражают атаку украинских дронов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Серия взрывов прозвучала над городом Орел, очевидцы сообщают о сильном задымлении в одном из районов, пишут СМИ.
Над Белгородским округом системой ПВО отражена атака воздушных целей. Прямо сейчас противник атакует Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. URA.RU следит за ситуацией — в своей онлайн-трансляции.
01:37 Предварительно, больше 30 квартир пострадали от беспилотника в Адыгее. Об этом пишут местные СМИ.
01:34 За 3 часа уничтожены 53 украинских БПЛА над регионами РФ, больше половины — над акваторией Азовского моря. Об этом заявили в Минобороны России.
01:33 В Международном аэропорту Сочи задержан ряд рейсов до Екатеринбурга и Перми. Авиасообщение до Стамбула отменено. Информация следует из онлайн-табло авиагавани.
01:20 В Сочи продолжается отражение атаки со стороны Украины. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.
Погиб сотрудник белгородской администрации в результате атаки Украины.
01:17 В результате атаки беспилотника ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Муроталиевич Тайлоков. Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнование семье, отметив, что у мужчины осталось двое маленьких детей. Он также отметил, что трагедия произошла во время второй волны атак, когда произошло повреждение на коммерческом объекте в селе Головчино, он выехал на место прилета оценить последствия атаки, помочь жителям.
01:03 Жителям Приморско-Ахтарского округа Краснодарского края объявлена «беспилотная опасность». Глава района Максим Бондаренко просит не выходить на улицу, держаться подальше от окон и не выкладывать в сеть фото и видео с места отражения атак ВСУ.
01:02 Атака воздушных целей над Белгородом и его округом отражена. В результате обстрела получили повреждения предприятия, входящие в энергетический комплекс региона. Кроме того в Белгороде на территории одного предприятия повреждены помещения и оборудование. Проводятся разминирование и аварийные работы. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
00:56 В Сочи ограничили работу международного аэропорта. Меры направлены на обеспечение безопасных авиасообщений. Об этом заявили в Росавиации.
00:55 В Запорожье при ликвидации украинского дрона вблизи линии электропередачи произошло временное отключение электроэнергии. Спецбригады уже начали работы по восстановлению электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
00:54 В ДНР городского округа Дебальцево произошла детонация боеприпасов. Администрация просит жителей укрыться в безопасные места до окончания ликвидации последствий. Для жителей с поврежденным жильем открыт эвакопункт на базе школы № 4.
00:53 По всей территории Ставропольского края объявлена «беспилотная опасность». Об этом жителей предупредил губернатор Владимир Владимиров, призвав их в случае необходимости звонить по номеру 112.
00:52 Жителям Курской области объявили об опасности атаки беспилотников. Силы ПВО также приведены в боевую готовность для защиты региона. Об этом сообщает Оперштаб.
00:52 В Воронежской области введен режим опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем официальном обращении.
ВС РФ отражают массированную атаку на регионы.
00:51 На федеральной территории «Сириус» существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Об этом предупреждает глава администрации ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин.
00:46 Опасность беспилотных летательных аппаратов действует в Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском Белгородской области. Жителей просят оставаться дома и не подходить к окнам или пройти в укрытие.
00:45 В Геленджике объявили угрозу атаки БПЛА. Возможно звучание сирен. Об это написал глава города Алексей Богодистов в официальном telegram-канале.
00:44 В Сочи и Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает Оперштаб региона.