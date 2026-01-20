Украинские дроны атакуют российские регионы: онлайн-трансляция

01:17 В результате атаки беспилотника ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Муроталиевич Тайлоков. Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнование семье, отметив, что у мужчины осталось двое маленьких детей. Он также отметил, что трагедия произошла во время второй волны атак, когда произошло повреждение на коммерческом объекте в селе Головчино, он выехал на место прилета оценить последствия атаки, помочь жителям.