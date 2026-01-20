Энергообъекты, дома и автомобиль повреждены в результате атаки ВСУ на Белгород

На одном из предприятий в Белгороде повреждены помещения и оборудование. Также в сёлах Никольское и Новая Нелидовка из-за падения обломков пострадали кровли частных домов, а в посёлке Дубовое повреждены навес и автомобиль.
«Все оперативные службы работают на местах. Информация о других последствиях уточняется», — уточнил глава области.
Ранее в городе Шебекино Белгородской области при целенаправленном ударе вражеского дрона погиб один мирный житель. Автомобиль жертвы полностью сгорел.
