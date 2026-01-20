В Орле прогремела серия взрывов во время отражения атаки беспилотников ВСУ

Очевидцы сообщили о более чем десяти детонациях в разных районах города. Первые взрывы прозвучали около 21:40. По предварительным данным, российская система ПВО отражает воздушную атаку ВСУ, официальной информации о пострадавших пока нет. Губернатор региона Андрей Клычков призвал жителей оставаться в помещениях без окон во время действия режима ракетной опасности, объявленного на территории Орловской области вечером во вторник.