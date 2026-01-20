Ричмонд
В Орле прогремела серия взрывов во время отражения атаки беспилотников ВСУ

Вечером 20 января над Орлом прогремела серия мощных взрывов. Местные жители заявили о столбах дыма и звуках тревоги в городе, сообщает телеграм-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Очевидцы сообщили о более чем десяти детонациях в разных районах города. Первые взрывы прозвучали около 21:40. По предварительным данным, российская система ПВО отражает воздушную атаку ВСУ, официальной информации о пострадавших пока нет. Губернатор региона Андрей Клычков призвал жителей оставаться в помещениях без окон во время действия режима ракетной опасности, объявленного на территории Орловской области вечером во вторник.

Ранее Life.ru писал, что в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени 20 января ПВО сбила 60 украинских дронов. Большинство атак пришлось на акваторию Азовского моря, также дроны падали в Крыму, Краснодарском крае и Белгородской области.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.