Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария в курском Железногорске оставила без тепла и горячей воды более 140 домов

В Железногорске вечером 20 января произошла серьёзная авария на магистральной тепловой сети: из-за двух крупных порывов без отопления и горячей воды остались более 140 домов и 18 социальных объектов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

Глава региона заверил, что взял ситуацию под личный контроль и направил на место министра ЖКХ и ТЭК Александра Мулёвина, который следит за ходом ремонта. Жителям обещают обеспечить отопительную технику, а подача тепла должна начаться уже в ближайшие часы. Власти заверяют, что все работы завершат к утру.

«В ближайшие часы тепло начнёт постепенно возвращаться в дома. Недопустимо, чтобы в такой ситуации, в мороз люди оставались в холодных квартирах», — написал Хинштейн.

Ранее Life.ru писал, что жители Челябинской области пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину на перебои с электричеством и отоплением. Люди остались без света и тепла в сильные морозы. И хотя ситуацию стараются исправить, во многих домах по-прежнему не удалось восстановить электроснабжение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше