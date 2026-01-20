Авария в курском Железногорске оставила без тепла и горячей воды более 140 домов

Глава региона заверил, что взял ситуацию под личный контроль и направил на место министра ЖКХ и ТЭК Александра Мулёвина, который следит за ходом ремонта. Жителям обещают обеспечить отопительную технику, а подача тепла должна начаться уже в ближайшие часы. Власти заверяют, что все работы завершат к утру.
«В ближайшие часы тепло начнёт постепенно возвращаться в дома. Недопустимо, чтобы в такой ситуации, в мороз люди оставались в холодных квартирах», — написал Хинштейн.
Ранее Life.ru писал, что жители Челябинской области пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину на перебои с электричеством и отоплением. Люди остались без света и тепла в сильные морозы. И хотя ситуацию стараются исправить, во многих домах по-прежнему не удалось восстановить электроснабжение.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.