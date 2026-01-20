Авария в курском Железногорске оставила без тепла и горячей воды более 140 домов

Глава региона заверил, что взял ситуацию под личный контроль и направил на место министра ЖКХ и ТЭК Александра Мулёвина, который следит за ходом ремонта. Жителям обещают обеспечить отопительную технику, а подача тепла должна начаться уже в ближайшие часы. Власти заверяют, что все работы завершат к утру.