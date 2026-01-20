Мать и брата убитого сына космонавта Каденюка проверили на полиграфе

В ходе тестирования им задавались вопросы, касающиеся обстоятельств смерти Дмитрия Каденюка, также анализировались их физиологические реакции. Однако, по имеющимся данным, проверка не принесла значимых результатов: ни мать, ни брат не проявили заметных эмоциональных реакций, что, согласно методике проверки на полиграфе, свидетельствует о том, что они не скрывают никакой значимой информации о произошедшем.