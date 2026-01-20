Мать и брата убитого сына космонавта Каденюка проверили на полиграфе

Расследование обстоятельств гибели 41-летнего Дмитрия Каденюка, сына первого украинского космонавта Леонида Каденюка, продолжается, сообщает Тело Дмитрия с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 10 декабря прошлого года в его квартире на Печерске.
По информации, полученной от близких к семье космонавта источников, следователи предложили матери погибшего и его сводному брату добровольно пройти проверку на полиграфе в рамках расследования. Упомянутые лица согласились на прохождение теста, поскольку не считают себя причастными к преступлению.
В ходе тестирования им задавались вопросы, касающиеся обстоятельств смерти Дмитрия Каденюка, также анализировались их физиологические реакции. Однако, по имеющимся данным, проверка не принесла значимых результатов: ни мать, ни брат не проявили заметных эмоциональных реакций, что, согласно методике проверки на полиграфе, свидетельствует о том, что они не скрывают никакой значимой информации о произошедшем.
На текущий момент правоохранительные органы не располагают иными зацепками, которые бы пролили свет на причины гибели сына украинского космонавта.
Ранее сообщалось, что под Киевом произошел трагический инцидент, в результате которого семилетний мальчик, воспользовавшись отцовским ружьем, случайно застрелил шестилетнюю соседскую девочку.