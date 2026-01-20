При атаке БПЛА по Белгородчине погиб помощник главы Грайворонского округа

Тайлоков приехал на место атаки в село Головчино, где дрон нанёс удар по коммерческому объекту. Он осматривал последствия и помогал местным жителям, когда произошёл повторный налёт — второй БПЛА ВСУ атаковал парковку рядом с объектом.
«Тимофей Муроталиевич получил тяжёлые ранения. Врачи скорой помощи, которые прибыли на место, пытались сделать всё, что в их силах, но травмы оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков.
Напомним, 20 января в Белгородской области зафиксировали несколько ударов FPV-дронов ВСУ. Один мирный житель погиб, трое получили ранения. В Головчино дрон повредил автомобиль, а мужчина получил слепое осколочное ранение спины. Его доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.