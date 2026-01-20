Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке БПЛА по Белгородчине погиб помощник главы Грайворонского округа

В Белгородской области при ударе украинского беспилотника погиб помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

Тайлоков приехал на место атаки в село Головчино, где дрон нанёс удар по коммерческому объекту. Он осматривал последствия и помогал местным жителям, когда произошёл повторный налёт — второй БПЛА ВСУ атаковал парковку рядом с объектом.

«Тимофей Муроталиевич получил тяжёлые ранения. Врачи скорой помощи, которые прибыли на место, пытались сделать всё, что в их силах, но травмы оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков.

Напомним, 20 января в Белгородской области зафиксировали несколько ударов FPV-дронов ВСУ. Один мирный житель погиб, трое получили ранения. В Головчино дрон повредил автомобиль, а мужчина получил слепое осколочное ранение спины. Его доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше