При атаке ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа

По его словам, после удара по коммерческому объекту в селе Головчино Тимофей Тайлоков выехал на место прилета, чтобы оценить последствия атаки и помочь местным жителям. В тот момент еще один украинский дрон повторно атаковал парковку около объекта. В результате Тимофей Тайлоков получил ранения. Врачи пытались его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми.
«Тимофей Тайлоков был человеком необычайной храбрости. Он никогда не отступал перед трудностями. И в самое тяжелое время он всегда был там, где сложнее всего, помогал людям», — отметил Вячеслав Гладков в Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше