При атаке ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа

В результате атаки БПЛА ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, после удара по коммерческому объекту в селе Головчино Тимофей Тайлоков выехал на место прилета, чтобы оценить последствия атаки и помочь местным жителям. В тот момент еще один украинский дрон повторно атаковал парковку около объекта. В результате Тимофей Тайлоков получил ранения. Врачи пытались его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми.

«Тимофей Тайлоков был человеком необычайной храбрости. Он никогда не отступал перед трудностями. И в самое тяжелое время он всегда был там, где сложнее всего, помогал людям», — отметил Вячеслав Гладков в Telegram.

