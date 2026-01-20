Ричмонд
БПЛА влетел в дом в Новой Адыгее, десятки машин и более 25 квартир загорелись

В ауле Новая Адыгея в Краснодарском крае после взрыва, вызванного падением беспилотника, сильно поврежден жилой дом и около десяти автомобилей. Об этом стало известно во вторник, 20 января.

По предварительной информации, в поврежден фасад здания, разбиты окна в более чем 25 квартирах, а на парковке рядом загорелись десятки машины, передает Telegram-канал Mash.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов подтвердил, что в результате прилета БПЛА произошел пожар, затронувший многоквартирный дом и парковку.

—В Тахтамукайском районе республики зафиксирован прилет БПЛА. Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. На месте работают оперативные службы, также туда выехал глава района Аскер Савв, — написал Кумпилов в своем Telegram-канале.

По словам Кумпилова, для пострадавших жильцов будет развернут пункт временного размещения и оказана необходимая помощь. Официальных данных о пострадавших пока не поступало.

Утром 20 января в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силами ПВО было ликвидировано 32 БПЛА.

6 января обломок вражеского дрона попал в одну из квартир жилого дома в Твери, в результате погиб человек. Ранения получили двое людей, их оперативно госпитализировали врачи.

