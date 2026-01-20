Ричмонд
Глава Адыгеи сообщил о прилёте БПЛА в жилой дом в Тахтамукайском районе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о прилёте украинского БПЛА в Тахтамукайском районе. Пожар затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея на границе с Краснодарским краем. На место сразу выехали все экстренные службы, а также глава района Аскер Савв, чтобы организовать помощь пострадавшим и контроль ситуации. Для жильцов развернут пункт временного размещения.

Источник: Life.ru

Взрывы повредили дом и машины, власти эвакуируют жителей. Видео © Telegram / SHOT.

Местные жители рассказали SHOT, что фасад дома сильно посечён, десятки окон разбиты, а на парковке рядом с домом горят машины. По предварительным данным, есть пострадавшие, их эвакуируют с места происшествия. На месте развернут пункт временного размещения граждан.

Ранее Life.ru писал, что в Орле вечером прогремела серия сильных взрывов. Местные жители видели дым и слышали тревожные звуки почти во всех районах города.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

