Глава Адыгеи сообщил о прилёте БПЛА в жилой дом в Тахтамукайском районе

Взрывы повредили дом и машины, власти эвакуируют жителей. Видео © Telegram / SHOT.
Местные жители рассказали SHOT, что фасад дома сильно посечён, десятки окон разбиты, а на парковке рядом с домом горят машины. По предварительным данным, есть пострадавшие, их эвакуируют с места происшествия. На месте развернут пункт временного размещения граждан.
Ранее Life.ru писал, что в Орле вечером прогремела серия сильных взрывов. Местные жители видели дым и слышали тревожные звуки почти во всех районах города.
