Силы ПВО за три часа сбили 53 БПЛА над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа нейтрализовали 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 29 дронов ликвидировали над акваторией Азовского моря, семь сбили над территорией Краснодарского края, семь над акваторией Черного моря. Кроме того, шесть дронов сбили над Республикой Крым, два — над территорией Ростовской области, один — над Белгородской областью и один над территорией Курской области.
Утром 20 января в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силами ПВО было ликвидировано 32 БПЛА.