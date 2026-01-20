Ричмонд
Силы ПВО за три часа сбили 53 БПЛА над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа нейтрализовали 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 29 дронов ликвидировали над акваторией Азовского моря, семь сбили над территорией Краснодарского края, семь над акваторией Черного моря. Кроме того, шесть дронов сбили над Республикой Крым, два — над территорией Ростовской области, один — над Белгородской областью и один над территорией Курской области.

Утром 20 января в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силами ПВО было ликвидировано 32 БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
