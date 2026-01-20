ПВО за три часа уничтожила 53 украинских беспилотника над Россией

Также цели уничтожались над территорией Краснодарского края (7 единиц), над Чёрным морем (7), над Республикой Крым (6), над Ростовской областью (2), над Белгородской и Курской областями (по одному БПЛА в каждой). Атака была успешно отражена на всех направлениях.
Ранее Life.ru писал, что над Чёрным морем заметили разведывательный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он приблизился к российскому побережью в районе Сочи, пролетев через Болгарию и Румынию.
