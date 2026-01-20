Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за три часа уничтожила 53 украинских беспилотника над Россией

В течение трёх часов, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Как сообщило МО РФ, большая часть дронов была перехвачена над акваторией Азовского моря — 29 единиц.

Также цели уничтожались над территорией Краснодарского края (7 единиц), над Чёрным морем (7), над Республикой Крым (6), над Ростовской областью (2), над Белгородской и Курской областями (по одному БПЛА в каждой). Атака была успешно отражена на всех направлениях.

Ранее Life.ru писал, что над Чёрным морем заметили разведывательный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он приблизился к российскому побережью в районе Сочи, пролетев через Болгарию и Румынию.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше