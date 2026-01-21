Ричмонд
В Адыгее произошел пожар в многоквартирном доме после прилета БПЛА

БПЛА стал причиной пожара, охватившего жилой дом и автомобильную парковку в поселке Новая Адыгея.

Источник: Аргументы и факты

В Тахтамукайском районе Республики Адыгея произошел инцидент, связанный с прилетом беспилотника. Согласно информации, предоставленной губернатором Муратом Кумпиловым в его Telegram-канале, БПЛА стал причиной пожара, охватившего жилой дом и автомобильную парковку в поселке Новая Адыгея.

На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, в том числе пожарные и спасатели. Для оценки ситуации и координации действий на место происшествия также прибыл глава Тахтамукайского района Аскер Савв.

Накануне также стало известно, что в результате атаки БПЛА ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков.

