Пожар начался в доме в Адыгее после прилета БПЛА

«В Тахтамукайском районе республики зафиксирован прилет БПЛА. Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями», — написал Кумпилов.
Пострадавшие смогут разместиться в пункте временного размещения, сообщил Мурат Кумпилов. На месте происшествия скоро будет глава района Аскер Савв, добавил он. Есть ли пострадавшие, Кумпилов не сообщил.
