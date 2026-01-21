Помощник главы Грайворонского округа Белгородской области погиб из-за атаки ВСУ

В Белгородской области в результате повторного удара беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков. Об этом во вторник, 20 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошел сегодня, 20 января, в селе Головчино. Тайлоков выехал на место для оценки последствий первоначальной атаки по коммерческому объекту и помощи жителям. В этот момент по парковке возле объекта был нанесен повторный удар дрона.
Помощник главы округа получил тяжелейшие ранения. Прибывшие врачи скорой помощи пытались его спасти, но травмы оказались несовместимы с жизнью. У Тимофея Тайлокова остались двое маленьких детей. Губернатор Гладков назвал его человеком необычайной храбрости и выразил соболезнования семье.
— Он (Тайлоков — прим. «ВМ») никогда не отступал перед трудностями. И в самое тяжелое время он всегда был там, где сложнее всего, помогал людям. Выражаю слова соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
20 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что из-за атаки ВСУ на регион погибло два человека.