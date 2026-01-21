Ричмонд
Трамп назвал причину затягивания конфликта на Украине

Украина и Россия не синхронизированы в вопросе урегулирования противоречий: в те периоды, когда Москва демонстрирует готовность к мирным решениям, Киев к этому не подготовлен, и наоборот. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп выступил с новым заявлением по украинскому кризису.

Украина и Россия не синхронизированы в вопросе урегулирования противоречий: в те периоды, когда Москва демонстрирует готовность к мирным решениям, Киев к этому не подготовлен, и наоборот. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Когда Россия готова, Украина — не готова. Когда Украина готова, Россия — нет», — заявил Трамп журналистам во время брифинга в Белом доме.

Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине, в том числе выражала участие в обсуждении плана, предложенного Трампом. Вместе с тем в Москве ставят под сомнение стремление Киева к переговорам. В Кремле подчеркивают, что киевским властям необходимо переходить к предметному диалогу.

