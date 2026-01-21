Трамп назвал причину затягивания конфликта на Украине

Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине, в том числе выражала участие в обсуждении плана, предложенного Трампом. Вместе с тем в Москве ставят под сомнение стремление Киева к переговорам. В Кремле подчеркивают, что киевским властям необходимо переходить к предметному диалогу.