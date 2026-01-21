Трамп предрек скорую отставку Макрона

Президента Франции Макрона скоро не будет у власти, считает Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон «надолго не задержится» у власти. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме. Американский лидер подчеркнул, что относится к французскому коллеге положительно, но считает, что его политическая карьера скоро завершится.
«Знаете, Эммануэль (Макрон — ред.) надолго не задержится… Он мой друг, он хороший парень, мне нравится Макрон, но, как вы знаете, скоро он там уже не будет», — заявил Трамп на брифинге Белого дома.
Причин, по которым он пришел к такому выводу, руководитель США не раскрыл. В Елисейском дворце заявление американского президента по поводу будущего Макрона пока не прокомментировали. Ранее Дональд Трамп заявлял о том, что Эммануэль Макрон «никому не нужен».
Очередные выборы президента Франции запланированы на апрель 2027 года. Макрон, уже дважды занимавший высший государственный пост (в 2017 и 2022 годах), согласно французской Конституции, не имеет права баллотироваться на третий подряд срок.