Трамп предрек скорую отставку Макрона

Президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон «надолго не задержится» у власти. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме. Американский лидер подчеркнул, что относится к французскому коллеге положительно, но считает, что его политическая карьера скоро завершится.