Пентагон заявил о захвате танкера Sagitta в Карибском море

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты произвели задержание очередного коммерческого судна в связи со своей санкционной политикой в отношении венесуэльской нефти, захвату подвергся танкер Sagitta. Об этом 20 января сообщило Южное командование ВС США.

Источник: Reuters

«Сегодня (20 января — прим. ТАСС) утром ВС США в поддержку действий Министерства внутренней безопасности задержали танкер Sagitta. Задержание очередного танкера, который действовал в нарушение введенного президентом США Дональдом Трампом карантина для находящихся под санкциями судов в Карибском [регионе] свидетельствует о нашем стремлении гарантировать, что нефть из Венесуэлы будет вывозиться лишь на законным основаниях и при условии должной координации [с Вашингтоном]», — говорится в заявлении, опубликованном командованием в X.

В зону оперативной ответственности Южного командования ВС США входят Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн.

