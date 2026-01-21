Пентагон заявил о захвате танкера Sagitta в Карибском море

«Сегодня (20 января — прим. ТАСС) утром ВС США в поддержку действий Министерства внутренней безопасности задержали танкер Sagitta. Задержание очередного танкера, который действовал в нарушение введенного президентом США Дональдом Трампом карантина для находящихся под санкциями судов в Карибском [регионе] свидетельствует о нашем стремлении гарантировать, что нефть из Венесуэлы будет вывозиться лишь на законным основаниях и при условии должной координации [с Вашингтоном]», — говорится в заявлении, опубликованном командованием в X.