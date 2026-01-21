Ричмонд
В Коми задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки

Житель города Инта задержан по подозрению в убийстве 14-летней девочки, с семьей которой у него был конфликт.

Источник: Аргументы и факты

В городе Инта Республики Коми был задержан мужчина, которого подозревают в убийстве 14-летней девочки. В пресс-службе регионального СУ СК России уточнили, что между семьей девочки и подозреваемым имелся продолжительный конфликт.

После исчезновения несовершеннолетней в Инте было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение смерти другому человеку». Тело девочки с телесными повреждениями было найдено в нежилой квартире подъезда, где живет семья погибшей и сам фигурант.

По результатам предварительного расследования собраны доказательства, указывающие на причастность к совершению данного преступления одного из местных жителей. В настоящее время он задержан. В ближайшее время в суд будет направлено обращение с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее в Архангельской области обнаружили тело 25-летнего местного жителя в проруби с признаками насильственной смерти.