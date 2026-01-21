В Орловской области из-за атаки ВСУ повреждены объекты ТЭК и дома

«Вражеские атаки на наш регион продолжаются, в результате которых нанесен незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона. Повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил глава региона в Маx.