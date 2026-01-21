В Орловской области из-за атаки ВСУ повреждены объекты ТЭК и дома

«Вражеские атаки на наш регион продолжаются, в результате которых нанесен незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона. Повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил глава региона в Маx.
Также, по словам Клычкова, в некоторых домах Северного и Железнодорожного районов Орла имеются сбои в электро- и водоснабжении. «Сотрудники МЧС и правоохранительных органов проводят профильную работу на местах происшествий», — сообщил он.
Вечером 20 января в Орловской области была объявлена ракетная опасность, которая длилась с 22:30 до 23:32 мск.