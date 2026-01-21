Ричмонд
В Орловской области из-за атаки ВСУ повреждены объекты ТЭК и дома

ОРЕЛ, 21 января. /ТАСС/. Объекты топливно-энергетического комплекса и жилые дома получили повреждения в результате атаки ВСУ на Орловскую область. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Источник: AP 2024

«Вражеские атаки на наш регион продолжаются, в результате которых нанесен незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона. Повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил глава региона в Маx.

Также, по словам Клычкова, в некоторых домах Северного и Железнодорожного районов Орла имеются сбои в электро- и водоснабжении. «Сотрудники МЧС и правоохранительных органов проводят профильную работу на местах происшествий», — сообщил он.

Вечером 20 января в Орловской области была объявлена ракетная опасность, которая длилась с 22:30 до 23:32 мск.