Подруга Николая Свечникова не смогла опознать тело, обнаруженное в Босфоре

Алену Караман, подругу пловца Николая Свечникова, пропавшего после заплыва через Босфор в Турции, и его супруги Антонины, не пустили на опознание тела, которое было обнаружено 20 января. Об этом aif.ru рассказала сама Алена.
«К сожалению не допустили на опознание тела вживую. Допустили только к фотографиям. Похож, но не на 100%», — рассказала подруга пропавшего после процедуры.
По словам девушки, а среду на опознание прибудут родители Николая, которых Алена будет сопровождать. Родственников допустят к телу, и станет точно понятно, Николай это или нет.
Напомним, во вторник, 20 января, стало известно, что на дне Босфора полиция обнаружила тело неизвестного мужчины. Предполагается, что останки могут принадлежать Николаю Свечникову, который пропал в августе 2025 года и до сих пор не был найден.