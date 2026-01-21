США захватили танкер Sagitta в Карибском море

«Задержание еще одного танкера, действовавшего в нарушение установленного президентом [США Дональдом] Трампом карантина для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы из Венесуэлы вывозилась только нефть, транспортировка которой осуществляется надлежащим образом и в соответствии с законом», — указано в сообщении в соцсети Х Южного командования США. В ведомстве добавили, что задержание танкера стало частью кампании по пресечению незаконного вывоза венесуэльской нефти, который ведется в обход санкционного режима и установленных ограничений.