США захватили танкер Sagitta в Карибском море

Американские военные при поддержке Министерства внутренней безопасности страны задержали в Карибском бассейне нефтяной танкер Sagitta. Он нарушил действующий карантинный режим для судов под санкциями, передает пресс-служба Пентагона.

Операция прошла без происшествий.

«Задержание еще одного танкера, действовавшего в нарушение установленного президентом [США Дональдом] Трампом карантина для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы из Венесуэлы вывозилась только нефть, транспортировка которой осуществляется надлежащим образом и в соответствии с законом», — указано в сообщении в соцсети Х Южного командования США. В ведомстве добавили, что задержание танкера стало частью кампании по пресечению незаконного вывоза венесуэльской нефти, который ведется в обход санкционного режима и установленных ограничений.

Тип груза Sagitta, его конечный пункт назначения и принадлежность судна в Пентагоне не раскрыли. Также не уточняется, оказывал ли экипаж сопротивление при задержании. По данным военных, участие в операции принимали надводные корабли ВМС США и авиация, задействованная для контроля акватории и сопровождения судна. Решение о дальнейшей судьбе танкера и груза примут американские власти после завершения проверки документов и выяснения всех обстоятельств рейса.

Инцидент с Sagitta произошел на фоне ужесточения американских санкций против Венесуэлы и распоряжения блокировать подсанкционные нефтяные суда в регионе. Ранее Береговая охрана США уже задерживала связанные с Венесуэлой танкеры под предлогом борьбы с наркоторговлей, а в Каракасе и МИД РФ расценивали такие действия как провокацию и угрозу международному судоходству.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
