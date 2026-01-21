США захватили танкер Sagitta в Карибском море

Операция прошла без происшествий.
Американские военные при поддержке Министерства внутренней безопасности страны задержали в Карибском бассейне нефтяной танкер Sagitta. Он нарушил действующий карантинный режим для судов под санкциями, передает пресс-служба Пентагона.
«Задержание еще одного танкера, действовавшего в нарушение установленного президентом [США Дональдом] Трампом карантина для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы из Венесуэлы вывозилась только нефть, транспортировка которой осуществляется надлежащим образом и в соответствии с законом», — указано в сообщении в соцсети Х Южного командования США. В ведомстве добавили, что задержание танкера стало частью кампании по пресечению незаконного вывоза венесуэльской нефти, который ведется в обход санкционного режима и установленных ограничений.
Тип груза Sagitta, его конечный пункт назначения и принадлежность судна в Пентагоне не раскрыли. Также не уточняется, оказывал ли экипаж сопротивление при задержании. По данным военных, участие в операции принимали надводные корабли ВМС США и авиация, задействованная для контроля акватории и сопровождения судна. Решение о дальнейшей судьбе танкера и груза примут американские власти после завершения проверки документов и выяснения всех обстоятельств рейса.
Инцидент с Sagitta произошел на фоне ужесточения американских санкций против Венесуэлы и распоряжения блокировать подсанкционные нефтяные суда в регионе. Ранее Береговая охрана США уже задерживала связанные с Венесуэлой танкеры под предлогом борьбы с наркоторговлей, а в Каракасе и МИД РФ расценивали такие действия как провокацию и угрозу международному судоходству.