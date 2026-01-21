Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Громкие звуки БПЛА напугали краснодарцев

Громкие звуки беспилотников ночью напугали жителей Краснодара. Об этом глава муниципального образования Евгений Наумов написал в своем telegram-канале.

Российские регионы подверглись атаке дронов в ночь на 21 января.

Громкие звуки беспилотников ночью напугали жителей Краснодара. Об этом глава муниципального образования Евгений Наумов написал в своем telegram-канале.

«Сопереживаем соседям из Новой Адыгеи, которая подверглась атаке киевского режима. Понимаю, что громкие звуки БПЛА напугали краснодарцев. Прошу жителей сохранять спокойствие», — заявил глава Краснодара.

Руководитель уточнил, что экстренные службы продолжают работу и осуществляют мониторинг обстановки в городе. Данных о разрушениях не поступало. Власти рекомендуют жителям сохранять спокойствие, не подходить к окнам, а при обнаружении обломков БПЛА незамедлительно сообщать в правоохранительные органы или по номеру 112.

В ночь на 21 января российские регионы подверглись атаке украинских БПЛА. В районе Сочи и в небе над Белгородской областью силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов. В городе Орле была зафиксирована серия взрывов. Собрали для вас подробности случившегося в онлайн-трансляции.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше