Российские регионы подверглись атаке дронов в ночь на 21 января.
Громкие звуки беспилотников ночью напугали жителей Краснодара. Об этом глава муниципального образования Евгений Наумов написал в своем telegram-канале.
«Сопереживаем соседям из Новой Адыгеи, которая подверглась атаке киевского режима. Понимаю, что громкие звуки БПЛА напугали краснодарцев. Прошу жителей сохранять спокойствие», — заявил глава Краснодара.
Руководитель уточнил, что экстренные службы продолжают работу и осуществляют мониторинг обстановки в городе. Данных о разрушениях не поступало. Власти рекомендуют жителям сохранять спокойствие, не подходить к окнам, а при обнаружении обломков БПЛА незамедлительно сообщать в правоохранительные органы или по номеру 112.
В ночь на 21 января российские регионы подверглись атаке украинских БПЛА. В районе Сочи и в небе над Белгородской областью силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов. В городе Орле была зафиксирована серия взрывов. Собрали для вас подробности случившегося в онлайн-трансляции.