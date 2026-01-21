Объекты ТЭК и дома повредило при атаке ВСУ на Орловскую область

По словам Клычкова, в Северном и Железнодорожном районах Орла возникли перебои с электричеством и водоснабжением. На местах происшествий уже работают сотрудники МЧС и других оперативных оперативных структур. Местные власти уточнили, что по предварительным данным, пострадавших нет.