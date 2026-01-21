Объекты ТЭК и дома повредило при атаке ВСУ на Орловскую область

«Вражеские атаки на наш регион продолжаются, в результате которых нанесён незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона. Повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области», — заявил он.
По словам Клычкова, в Северном и Железнодорожном районах Орла возникли перебои с электричеством и водоснабжением. На местах происшествий уже работают сотрудники МЧС и других оперативных оперативных структур. Местные власти уточнили, что по предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее, вечером 20 января, в Белгороде также зафиксировали повреждения энергообъектов, жилых домов и автомобиля после атаки ВСУ. На одном из предприятий пострадали помещения и оборудование. В сёлах Никольское и Новая Нелидовка обломки повредили кровли частных домов.
