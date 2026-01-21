ПВО уничтожила все вражеские цели над Сочи и прибрежной акваторией

Разрушений и возгораний на объектах инфраструктуры не зафиксировали. На улице Транспортной нашли мелкие обломки. Сообщение поступило от жильцов многоквартирного дома через службу 112.
«К месту происшествия оперативно выехали все экстренные службы», — уточнил Прошунин.
В администрации города добавили, что угрозы для Сочи сейчас нет. Обстановка полностью под контролем.
Напомним, за три часа вечером 20 января дежурные силы ПВО сбили 53 украинских БПЛА самолётного типа. Большинство дронов — 29 единиц — перехватили над акваторией Азовского моря.
