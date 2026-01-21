Ричмонд
Пять человек, включая ребенка, пострадали из-за атаки БПЛА на Новую Адыгею

В результате взрыва в поселке Новая Адыгея в Краснодарском крае пострадали пять человек, один из них — ребенок. Об этом в среду, 21 января, сообщил депутат Сергей Климов в своем Telegram-канале.

По его словам, погибших в результате инцидента нет.

В настоящее время спасатели МЧС проверяют завалы и ведут поиск возможных пропавших людей. Для пострадавших и эвакуированных жителей организован пункт временного размещения в школе № 29 в поселке, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ауле Новая Адыгея в Краснодарском крае после взрыва, вызванного падением беспилотника, сильно поврежден жилой дом и около десяти автомобилей. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов подтвердил, что в результате прилета БПЛА произошел пожар, затронувший многоквартирный дом и парковку.

