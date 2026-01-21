На трассе «Кола» после смертельного ДТП из цистерны вылилось 15 тонн топлива

В ведомстве отметили, что опасности загрязнения водоёмов нет. Ликвидацией последствий утечки занимаются службы ФКУ «Северо-Запад» — засыпают вытекшее топливо песком.
К сожалению, в аварии погибли двое — водитель и пассажир легковушки. Автомобиль превратился в груду металла, спасти людей не удалось. Водитель грузовика не пострадал.
Ранее Life.ru писал, что три человека погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае. Тогда легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем, все находившиеся в легковушке погибли на месте.
