На трассе «Кола» после смертельного ДТП из цистерны вылилось 15 тонн топлива

В Ленинградской области вечером 20 января в районе Селивановского поселения произошла авария с цистерной и легковушкой. Из двух секций цистерны вытекло около 15 тонн нефтепродуктов, часть из них попала в придорожную канаву, сообщили в региональном управлении МЧС.

Источник: Life.ru

В ведомстве отметили, что опасности загрязнения водоёмов нет. Ликвидацией последствий утечки занимаются службы ФКУ «Северо-Запад» — засыпают вытекшее топливо песком.

К сожалению, в аварии погибли двое — водитель и пассажир легковушки. Автомобиль превратился в груду металла, спасти людей не удалось. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее Life.ru писал, что три человека погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае. Тогда легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем, все находившиеся в легковушке погибли на месте.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.