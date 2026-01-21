Бастрыкин потребовал доклад по делу о насилии над школьником в Челябинске

Как отмечается в сообщении, информация о том, что в сентябре 2025 года трое учащихся совершили противоправные действия в отношении одноклассника, получила широкий резонанс в медиапространстве. Мать пострадавшего ребенка обратилась с жалобой непосредственно к Бастрыкину.