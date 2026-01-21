Бастрыкин потребовал доклад по делу о насилии над школьником в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела о сексуальном насилии над третьеклассником в челябинской гимназии. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отмечается в сообщении, информация о том, что в сентябре 2025 года трое учащихся совершили противоправные действия в отношении одноклассника, получила широкий резонанс в медиапространстве. Мать пострадавшего ребенка обратилась с жалобой непосредственно к Бастрыкину.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Глава СК поручил и.о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константину Правосудову отчитаться о ходе следствия и проверить доводы, изложенные в публикациях, говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что трое третьеклассников в одной из челябинских школ насиловали своего сверстника в туалете на переменах на протяжении пяти дней. Возбуждено уголовное дело.