Кличко обрушился с критикой на Зеленского после ударов по Киеву

Кличко пытался обсудить с Зеленским ситуацию с энергетическим сектором в Киеве.
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неразумном разжигании внутреннего политического конфликта, несмотря на ситуацию вокруг Украины. Об этом он заявил в интервью британской газете Times.
«Кличко резко ответил, заявив, что президент “неразумно” разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство», — приводит Times слова мэра Киева. Как говорится в материале, поводом для резкой оценки стали в том числе сложные проблемы в энергетическом секторе Киева.
Кличко рассказал, что обращался к Зеленскому с просьбой о личной встрече, чтобы обсудить ситуацию с производством электроэнергии и устойчивостью городской инфраструктуры, однако получил отказ. При этом мэр напомнил, что вопросы генерации электроэнергии и противовоздушной обороны относятся к компетенции украинского правительства, тогда как городские власти вынуждены работать с последствиями энергетического дефицита и атак по критической инфраструктуре.
Издание «Страна» сообщало, что в результате серии взрывов без электроснабжения остались более 75% территории Киева. По информации издания, отключения зафиксированы во всех районах украинской столицы. На левом берегу Днепра полностью отсутствует водоснабжение, в остальных районах города вода подается с пониженным давлением. Работа метро нарушена: из-за дефицита электроэнергии поезда следуют с увеличенными интервалами, передает «Царьград».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что в рамках специальной военной операции российские вооруженные силы наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры. Ранее в Минобороны сообщили о нанесении массированного удара по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины.