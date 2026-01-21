Кличко обрушился с критикой на Зеленского после ударов по Киеву

Кличко рассказал, что обращался к Зеленскому с просьбой о личной встрече, чтобы обсудить ситуацию с производством электроэнергии и устойчивостью городской инфраструктуры, однако получил отказ. При этом мэр напомнил, что вопросы генерации электроэнергии и противовоздушной обороны относятся к компетенции украинского правительства, тогда как городские власти вынуждены работать с последствиями энергетического дефицита и атак по критической инфраструктуре.