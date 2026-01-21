В Каталонии поезд протаранил упавшую на рельсы стену, 15 человек пострадали

«В результате аварии с поездом система неотложной медицинской помощи оказывает помощь по меньшей мере 15 людям», — отметили в службе неотложной помощи женералитета Каталонии.
По информации каталонской гражданской обороны, подпорная стена обрушилась на железнодорожные пути, что стало непосредственной причиной столкновения. Обрушение стены на пути вызвало аварийную ситуацию, пассажиры получили травмы различной степени тяжести, добавили в ведомстве.
На месте продолжают работать экстренные службы, ведётся осмотр пострадавших и уточнение обстоятельств ЧП. Местные власти просят жителей соблюдать осторожность вблизи железнодорожного участка и способствуют оперативной эвакуации пострадавших.
Ранее Life.ru писал, что в Испании произошла крупная железнодорожная катастрофа в Андалусии, где погибли 42 человека. Высокоскоростные поезда сошли с рельсов после столкновения на соседних путях.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.