В Каталонии поезд протаранил упавшую на рельсы стену, 15 человек пострадали

В Каталонии пассажирский поезд столкнулся с упавшей на пути подпорной стеной, в результате чего пострадали как минимум 15 человек. Сообщается об одном погибшем, находившимся в кабине машиниста. Авария произошла между городами Желида и Сан-Садурни-д’Анойя, сообщили власти региона.