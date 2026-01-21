Ричмонд
Глава Адыгеи Кумпилов сообщил о восьми пострадавших при атаке ВСУ на республику

При пожаре в многоэтажке Новой Адыгеи пострадали 8 человек, включая одного ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 20 января украинские боевики атаковали территорию Республики Адыгея. В результате в многоквартирном доме Новой Адыгеи начался пожар. Повреждены также рядом стоящие автомобили. Всего пострадали восемь человек, в том числе, один ребенок. Об этом оповестил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

Он сообщил, что в больницу поступили семь человек. О погибших информации не поступало. Власти также уведомили о развертывании пунктов временного размещения граждан.

«Продолжается поквартирный обход. По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин. С утра приступим к оценке ущерба», — заявил Мурат Кумпилов.

БПЛА также атаковали Белгородскую область. При ударе ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. У него осталось двое маленьких детей.

