Число пострадавших при атаке БПЛА на Новую Адыгею возросло до восьми

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в среду, 21 января, сообщил о восьми пострадавших, включая одного ребенка, в результате атаки беспилотников на Тахтамукайский район.
— В результате вражеской атаки в Тахтамукайском районе пострадали 8 человек, в том числе один ребенок, — написал Кумпилов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в больницу госпитализированы семь человек, всем им оказывается медицинская помощь, угрозы для жизни нет. Погибших нет.
По предварительным данным, сгорело 15 автомобилей, еще 25 машин получили повреждения. Для координации работ на месте по поручению главы республики находятся председатель правительства Адыгеи Анзаур Керашев и профильные министры. В муниципалитете разворачиваются пункты временного размещения для пострадавших, всем нуждающимся обещана необходимая помощь. С утра начнется оценка ущерба.
Ранее сообщалось, что в ауле Новая Адыгея в Краснодарском крае после взрыва, вызванного падением беспилотника, сильно поврежден жилой дом и около десяти автомобилей. Кумпилов подтвердил, что в результате прилета БПЛА произошел пожар, затронувший многоквартирный дом и парковку.