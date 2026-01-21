При атаке БПЛА в Адыгее пострадали восемь человек, включая ребёнка

«Продолжается поквартирный обход. По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин. С утра приступим к оценке ущерба», — отметил он.
На место ЧП выехали председатель кабмина, министр здравоохранения, а также министр труда и социального развития для координации работы всех служб. В районе разворачивают пункты временного размещения людей.
Напомним, ночью с 20 на 21 января БПЛА ударил по жилому дому на границе Адыгеи и Краснодарского края. После попадания возник пожар, который охватил многоквартирный дом и прилегающую парковку с автомобилями.
