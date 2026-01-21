Ричмонд
При атаке БПЛА в Адыгее пострадали восемь человек, включая ребёнка

В Тахтамукайском районе Адыгеи восемь человек получили ранения в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому, среди них — один ребёнок. Семерых госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь. Погибших нет. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Источник: Life.ru

«Продолжается поквартирный обход. По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин. С утра приступим к оценке ущерба», — отметил он.

На место ЧП выехали председатель кабмина, министр здравоохранения, а также министр труда и социального развития для координации работы всех служб. В районе разворачивают пункты временного размещения людей.

Напомним, ночью с 20 на 21 января БПЛА ударил по жилому дому на границе Адыгеи и Краснодарского края. После попадания возник пожар, который охватил многоквартирный дом и прилегающую парковку с автомобилями.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

