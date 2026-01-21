При атаке БПЛА в Адыгее пострадали восемь человек, в том числе ребенок

Жертв среди населения нет, жизни пострадавших ничего не угрожает, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, также в результате удара сгорели 15 автомобилей, еще 25 транспортных средств получили повреждения.
Кумпилов подчеркнул, что для пострадавших организованы пункты временного размещения, все нуждающиеся получат необходимую поддержку и помощь.
Ранее глава республики сообщал, что в Тахтамукайском районе Адыгеи был зафиксирован прилет БПЛА. В результате удара произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку.
