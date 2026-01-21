Ричмонд
При атаке БПЛА в Адыгее пострадали восемь человек, в том числе ребенок

В результате атаки беспилотника в Тахтамукайском районе Республики Адыгея пострадали восемь человек, включая ребенка.

Источник: Аргументы и факты

Жертв среди населения нет, жизни пострадавших ничего не угрожает, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, также в результате удара сгорели 15 автомобилей, еще 25 транспортных средств получили повреждения.

Кумпилов подчеркнул, что для пострадавших организованы пункты временного размещения, все нуждающиеся получат необходимую поддержку и помощь.

Ранее глава республики сообщал, что в Тахтамукайском районе Адыгеи был зафиксирован прилет БПЛА. В результате удара произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше