На Кубани загорелся Афипский НПЗ после падения обломков БПЛА

«Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении оперштаба.
На месте происшествия работают специальные и экстренные службы. Обстановка находится под контролем, угрозы для сотрудников предприятия и жителей ближайших населённых пунктов нет. Также последствия атаки БПЛА зафиксированы в Приморско-Ахтарске. Там обломки беспилотника повредили два частных дома.
«В Приморско-Ахтарске обломки БПЛА повредили два частных дома. Пострадавших нет. В результате падения фрагментов беспилотника в двух частных домах выбило стёкла», — уточнили в оперативном штабе.
Оперативные службы продолжают работу на местах падения обломков, проводится осмотр повреждений и оценка ситуации.
Ранее Life.ru писал, что при атаке ВСУ пострадали объекты ТЭК и жилые дома в Орловской области. В ряде районов Орла были повреждены автомобили и домовладения. Из-за ударов также возникли перебои с электричеством и водоснабжением.
