Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 10 тысяч квадратных метров

18 января в центре Москвы на Татарской улице произошел пожар в жилом доме старой постройки. В связи с возгоранием на Татарской улице, 5, строение 1, перекрыли движение на участке от дома 3, строение 1, до дома 7, строение 1. Позже ранг пожара повысили до второго.