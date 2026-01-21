Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 10 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе в подмосковном городе Протвино увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Сведений о пострадавших нет. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее ведомство сообщало о возгорании на площади 5 тысяч «квадратов». Как уточнили в ГУ МЧС по Московской области, в двухэтажном складском здании горят паллеты с упакованной сантехникой, произошло частичное обрушение кровли.
Огнеборцы эвакуировали из здания 20 газовых баллонов. На месте работают более 55 сотрудников и 17 единиц техники, тушение продолжается, говорится в сообщении.
18 января в центре Москвы на Татарской улице произошел пожар в жилом доме старой постройки. В связи с возгоранием на Татарской улице, 5, строение 1, перекрыли движение на участке от дома 3, строение 1, до дома 7, строение 1. Позже ранг пожара повысили до второго.