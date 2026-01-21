В Барселоне при сходе с путей пригородного поезда пострадали 15 человек

По меньшей мере 15 человек, по предварительным данным, пострадали в результате пригородного поезда схода с путей в испанской Барселоне (автономная область Каталония), сообщило агентство Associated Press.
Инцидент произошёл на участке между муниципалитетами Желида и Сан-Садурни-д’Анойя. Его причиной стало обрушение подпорной стены.
Согласно информации телеканала RTVE, машинист поезда погиб. Состояние четверых пострадавших медики оценивают как критическое. Спасатели пока не могут эвакуировать 13 человек.
Напомним, вечером 18 января в Адамузе в Испании два скоростных поезда сошли с рельсов. В результате происшествия погибли не менее 42 человек. В стране в связи с трагедией решили объявить трехдневный траур.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте охарактеризовал инцидент с высокоскоростными поездами в Адамузе как необычный и вызывающий множество вопросов.