Массовую эвакуацию после падения обломков БПЛА объявили в Краснодарском крае

Краснодарский край и соседняя Адыгея подверглись массированной атаке. Об этом в среду, 21 января, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— Самая серьезная сейчас в Северском районе. Там в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них — боевая часть, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В целях безопасности и для проведения разминирования проводится эвакуация жильцов 177-квартирного дома. Для них организован пункт временного размещения.

Губернатор также сообщил, что в Тахтамукайском районе Адыгеи есть пострадавшие, а в Приморско-Ахтарске повреждены два частных дома, в восстановлении которых поможет администрация. Кондратьев отметил, что больницы Кубани готовы принять пострадавших из соседней республики при необходимости. В Сочи, по его словам, обломки не нанесли ущерба.

Ранее глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил о восьми пострадавших, включая одного ребенка, в результате атаки беспилотников на Тахтамукайский район.

