На Кубани эвакуируют жильцов из-за упавшей у дома боевой части БПЛА

В посёлке Афипском Северского района Краснодарского края эвакуируют жителей многоквартирного дома. На прилегающей территории упали обломки украинского беспилотника, включая боевую часть. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, именно в Северском районе сейчас самая тяжёлая ситуация после атаки БПЛА.

«В настоящий момент жильцов 4-х подъездного 177 квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования», — отметил Кондратьев.

Силовики оцепили участок возле дома. На месте работают сотрудники экстренных служб. Для тех, кто нуждается во временном жилье, организовали пункт размещения в местной спортивной школе.

Кроме того, после падения обломков дрона загорелась территория Афипского нефтеперерабатывающего завода. Как сообщили в оперативном штабе региона, возгорание возникло из-за атаки БПЛА, но огонь быстро потушили.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

