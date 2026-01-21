На Кубани эвакуируют жильцов из-за упавшей у дома боевой части БПЛА

По его словам, именно в Северском районе сейчас самая тяжёлая ситуация после атаки БПЛА.
«В настоящий момент жильцов 4-х подъездного 177 квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования», — отметил Кондратьев.
Силовики оцепили участок возле дома. На месте работают сотрудники экстренных служб. Для тех, кто нуждается во временном жилье, организовали пункт размещения в местной спортивной школе.
Кроме того, после падения обломков дрона загорелась территория Афипского нефтеперерабатывающего завода. Как сообщили в оперативном штабе региона, возгорание возникло из-за атаки БПЛА, но огонь быстро потушили.
