Жена пловца Свечникова заявила о сходстве найденного тела с ее мужем

Свечников пропал в августе 2025 года во время заплыва в проливе Босфор.
Жену российского пловца Николая Свечникова, пропавшего почти пять месяцев назад во время заплыва, не допустили к очному опознанию найденного в проливе Босфор тела. Об этом рассказала сама женщина. По ее словам, турецкие власти разрешили ей ознакомиться только с фотографиями предполагаемого погибшего, и мужчина на снимках, по ее оценке, полностью совпадает с внешностью спортсмена.
«К сожалению не допустили на опознание тела в живую. Только по фотографиям допустили. Похож, на 100%. Завтра с родителями поедем и уже сможем понять», — сказала она РБК. Свечникова уточнила, что окончательное решение о принадлежности тела ее супругу семья примет после предстоящей поездки и дополнительного ознакомления с материалами, которые предоставят турецкие власти.
Ранее местные власти информировали, что тело мужчины заметили утром 20 января с прогулочного катера в акватории Босфора, в районе причала Куручешме у набережной Бебек. Экипаж судна уведомил морскую полицию, после чего к месту обнаружения прибыли спасатели и полицейские. После осмотра на месте тело доставили в бюро судмедэкспертизы для проведения необходимых исследований, напоминает «Царьград».
Николай Свечников пропал в августе 2025 года во время заплыва в проливе Босфор. Тогда поисковые мероприятия не принесли результата, и спортсмен считался без вести исчезнувшим. Теперь следственные органы Турции и родственники ожидают выводов экспертов, от которых зависит, будет ли дело о его исчезновении переквалифицировано в расследование обстоятельств гибели.