Жена пловца Свечникова заявила о сходстве найденного тела с ее мужем

Жену российского пловца Николая Свечникова, пропавшего почти пять месяцев назад во время заплыва, не допустили к очному опознанию найденного в проливе Босфор тела. Об этом рассказала сама женщина. По ее словам, турецкие власти разрешили ей ознакомиться только с фотографиями предполагаемого погибшего, и мужчина на снимках, по ее оценке, полностью совпадает с внешностью спортсмена.