Пассажирский поезд сошел с рельсов в Польше

В Польше пассажирский поезд, принадлежащий компании Polregio, сошел с рельсов, сообщил министр инфраструктуры страны Дариуш Климчак на своей странице в социальной сети X*.
Инцидент произошел на участке железнодорожного полотна Мехов-Сломники (линия Варшава-Краков).
По имеющимся данным, в момент происшествия в поезде находилось примерно 20 пассажиров, никто из них не пострадал.
Расследованием причин аварии займутся соответствующие службы. На текущий момент движение дальних поездов скорректировано, часть пассажиров будет доставлена до пунктов назначения автобусным транспортом.
Ранее также стало известно, что не менее 15 человек пострадали в результате схода пригородного поезда с путей в испанской Барселоне.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.