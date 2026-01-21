В Афипском на Кубани после падения обломков БПЛА эвакуировали жильцов дома

Части БПЛА, включая его боеголовку, упали в районе многоэтажного жилого дома в поселке Афипском, расположенном в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, среди обломков был обнаружен боевой отсек беспилотника. Для предотвращения риска жильцы 177-квартирного четырехподъездного дома временно эвакуированы.
Территория оцеплена, на месте продолжают работу представители экстренных служб.
Также в селе Львовском обломки беспилотника повредили хозпостройку, в результате чего произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.
Ранее сообщалось, что восемь человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки беспилотника в Тахтамукайском районе Республики Адыгея.