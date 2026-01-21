БПЛА рухнул на многоэтажку в Адыгее: что известно о разрушениях и пострадавших. Фото

Украинский дрон стал причиной крупного пожара.
Украинский беспилотник спровоцировал серьезный инцидент в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. По последним данным, есть раненые, нанесен материальный ущерб, а в соседнем Краснодарском крае введены дополнительные меры безопасности. Власти работают над ликвидацией последствий прилета и оказанием помощи пострадавшим. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU.
Пожар в ауле Новая Адыгея из-за БПЛА.
В ночь на 21 января в ходе атаки беспилотника ВСУ возник пожар в жилом многоквартирном доме и на прилегающей парковке. Местные жители были экстренно эвакуированы. По предварительной информации, в результате полностью сгорели 15 автомобилей, еще 25 машин получили различные повреждения.
Полная оценка материального ущерба будет проведена утром. Источники в силовых структурах утверждают, что один из фрагментов дрона представлял собой боевую часть аппарата.
Место происшествия оцепили силовики.
Сколько пострадавших.
Глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что во время инцидента пострадали восемь человек, среди них один ребенок. Семь пострадавших были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медпомощь. Их жизни ничего не угрожает. Сведений о погибших не поступало.
Звуки БПЛА напугали краснодарцев.
Населению категорически запрещено приближаться к облмкам БПЛА.
Громкие ночные звуки вражеских беспилотников вызвали обеспокоенность у жителей Краснодара. Глава муниципального образования Евгений Наумов призвал население сохранять спокойствие.
По его словам, экстренные службы продолжают работу и ведут мониторинг обстановки в городе. На момент публикации сообщений о разрушениях не поступало. Власти рекомендуют жителям сохранять спокойствие, не подходить к окнам, а при обнаружении фрагментов беспилотных летательных аппаратов незамедлительно информировать правоохранительные органы или обращаться по номеру 112.
Реакция властей.
В данный момент проводится обход квартир в поврежденных домах.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что при необходимости медицинские учреждения региона готовы принять раненых. Главы городов и муниципальных районов на Кубани оперативно докладывают о сложившейся обстановке.
По словам председателя кабмина Адыгеи Анзаура Керашева, на территории развернули пункт временного размещения. Людям разрешат вернуться в свои жилища после детального обследования.
В здании отключены все коммуникации.