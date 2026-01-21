Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки беспилотника упали на НПЗ на Кубани

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Об этом написали в оперативном штабе региона в Telegram-канале.

Источник: Reuters

Известно, что после падения обломков дрона на НПЗ произошел пожар, который оперативно ликвидировали. «Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — сообщили в оперштабе.

На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

Ранее Shot сообщил, что под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались Краснодарский край и Орел. Позже появилась информация о пожаре в Новой Адыгее.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше