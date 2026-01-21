Обломки беспилотника упали на НПЗ на Кубани

Известно, что после падения обломков дрона на НПЗ произошел пожар, который оперативно ликвидировали. «Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — сообщили в оперштабе.
На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.
Ранее Shot сообщил, что под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались Краснодарский край и Орел. Позже появилась информация о пожаре в Новой Адыгее.
